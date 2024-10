TikTok adesso sa come aumentare la tua dipendenza dall'app

TikTok, dopo aver chiuso una sua piattaforma, ha deciso di sorprendere i suoi utenti. Sappiamo bene come questo social network, dai contenuti video molto brevi, da sempre esercita un certo appeal sui suoi utenti. Bastano pochi secondi per ritrovarsi delle ore a guardare i contenuti postati dai creator, complice sicuramente l’algoritmo che mostra video in base alle tue preferenze e a un format semplice e divertente.

Nondimeno, se pensi che abbia esaurito tutte le novità ti sbagli di grosso. Infatti, il famoso social network ha inventato un nuovo modo per aumentare la tua dipendenza dalla sua app. Infatti, da poco ha deciso di introdurre le Flip Stories, un nuovo modo con cui creator e utenti possono interagire insieme. Ma di cosa si tratta all’atto pratico?

In sostanza, le Flip Stories sono un ingegnoso modo di postare contenuti video nei quali il creator può aggiungere un “altro lato” alla storia. In altre parole, l’utente può accedere a un contenuto extra solo interagendo con lo smartphone. In questo modo ha accesso visivo a un’altra parte di contenuti che prima non erano visibili.

TikTok introduce le Flip Stories

Le Flip Stories aggiungono nuove opportunità di connessione e coinvolgimento tra i creatori e la loro community su TikTok. È proprio questa la novità introdotta dalla piattaforma social che sta facendo impazzire tutti gli utenti. Generando curiosità, questa nuova modalità permette ai creator di sbizzarrirsi generando curiosità nei followers e accattivandone di nuovi. Ma come funziona?

Per caricare una Flip Stories il creator deve toccare il pulsante “+” e accedere alla pagina Crea. Poi deve passare a Storia. Allo stesso modo può anche selezionare il pulsante “+” sulla sua foto profilo. Una volta fatto questo comparirà l’opzione aggiungere una Flip Story, che, come specifica il social network, “richiede ai creatori di caricare due lati della loro storia“.

Il primo creator a utilizzare questa novità su TikTok e a sorprendere i fan è stata Billie Eilish. A questo si aggiunge un’altra novità creata su misura per la cantautrice statunitense rivelata nel comunicato ufficiale: “TikTok sta anche brindando a Billie Eilish lanciando una nuova esperienza in-app durante la tappa nordamericana di HIT ME HARD AND SOFT: THE TOUR. Ogni settimana, i fan possono completare delle attività per sbloccare delle ricompense, tra cui una speciale cornice del profilo a tema tour e contenuti esclusivi di Billie“.