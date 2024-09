TikTok addio: una delle sue piattaforme chiudere per sempre

Contrariamente a quanto previsto da alcuni, TikTok è diventato il re dei social network. La sua formula di intrattenimento con video brevi generati dagli utenti ha avuto enorme successo rendendola una delle piattaforme social più diffuse e apprezzate. Lo testimoniano i dati relativi al tempo che gli utenti passano davanti all’app.

Basta un attimo per trasformare qualche minuto di relax in ore a guardare i video dei suoi creator. L’algoritmo dell’app lavora benissimo, proponendo non solo contenuti degli account seguiti, ma anche video in linea con i gusti dell’utente. Questo genera quindi una sorta di “dipendenza” alla visione di ciò che viene proposto.

Purtroppo però, se molti pensavano che TikTok avrebbe trasformato in oro tutto quello che toccava, un po’ come il Re Mida, si sbagliavano. Il famoso social network ha detto addio a una delle sue piattaforme che chiuderà a breve. Scopriamo di cosa si tratta e quando questo succederà.

TikTok Music chiude i battenti per sempre

ByteDance ha comunicato ufficialmente la chiusura di TikTok Music, la piattaforma di musica streaming gestita dal famoso social network. La data annunciata è il 28 novembre 2024. Poco importa in Italia perché questa applicazione non ha mai avuto un lancio globale. Infatti era in test solo in alcuni Paesi tra cui Australia, Brasile, Indonesia, Messico e Singapore.

Nonostante ByteDance avesse inoltrato la domanda di marchio, questo servizio non arriverà mai negli Stati Uniti. Come tante altre idee non vedrà la luce nel mondo e la sua fine ormai è già stata stabilita. Secondo quanto sappiamo da addetti ai lavori, TikTok Music non avrebbe raggiunto i risultati sperati da ByteDance.

Chi ha un abbonamento attivo al servizio di streaming musicale verrà rimborsato. Chi è in possesso di un iPhone sarà necessario fare richiesta di rimborso tramite supporto Apple prima della scadenza dell’abbonamento. Invece, chi è in possesso di uno smartphone Android riceverà il rimborso automaticamente o potrà richiederlo tramite Google Play.

In conclusione, TikTok Music non è riuscita a tenere il passo delle tante soluzioni di streaming musicale oggi disponibili, anche a prezzi competitivi. Nonostante YouTube Premium aumenterà i prezzi, YouTube Music rimane una piattaforma molto sfruttata e apprezzata dagli utenti in generale. Non dobbiamo nemmeno dimenticare l’ottima Apple Music con supporto Audio Spaziale e Lossless e la tanto blasonata Spotify.