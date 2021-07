Secondo quanto si legge in rete, TicWatch Pro 3 e TicWatch E3 verranno aggiornati al nuovo Wear OS. Questo è quanto si evince da un recente report trapelato online.

TicWatch Pro 3 e E3 riceveranno il nuovo Wear OS

Al Google I/O 2021, il gigante della ricerca ha annunciato una nuova iterazione di Wear OS in collaborazione con Samsung e Fitbit. All'inizio di questa settimana al MWC 2021, il colosso tecnologico sudcoreano ha confermato che questo software debutterà sui suoi smartwatch di nuova generazione. Ora, un rapporto rivela che il sistema operativo rinnovato sarà disponibile come aggiornamento per i TicWatch più potenti di casa Mobvoi.

Un rapporto di Wareable afferma che TicWatch Pro 3 e TicWatch E3 di Mobvoi verranno aggiornati al nuovo sistema operativo Wear OS. Per chi non lo sapesse, questi due dispositivi indossabili sono gli unici smartwatch disponibili a livello globale alimentati da Snapdragon Wear 4100.

Secondo la fonte della pubblicazione, l'aggiornamento verrà probabilmente implementato entro la fine del 2021 o all'inizio del 2022. Ad ogni modo, Mobvoi deve ancora rilasciare una dichiarazione ufficiale in merito al supporto software per tali prodotti.

Un paio di settimane fa, Qualcomm ha rivelato che Snapdragon Wear 4100 e Snapdragon Wear 3100 saranno in grado di eseguire il nuovo sistema operativo indossabile di Google, noto anche come Wear OS 3.0. Tuttavia, nonostante ciò, Fossil ha confermato che nessuno dei suoi smartwatch di ultima generazione verrà aggiornato al nuovo software unificato.

Allo stesso modo, altri OEM di Wear OS devono ancora rivelare se forniranno il nuovo software per i loro prodotti di ultima generazione e non solo.

Intanto, i Galaxy Watch4 e Watch4 Active eseguiranno una particolare iterazione del software di BigG personalizzata da Samsung. Si chiamerà “One UI Watch” e permetterà di unire il meglio di Tizen con la versatilità del prodotto di casa Google.

Mobvoi

Smartwatch