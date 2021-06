Secondo quanto si apprende in queste ore, sembra che non ci sia alcun piano per aggiornare l'attuale line-up di orologi Fossil al nuovo Wear OS.

Fossil Gen 4 / 5 / 5E: no, niente Wear…

Brutte notizie per i possessori di un gadget Fossil: se disponete di uno smartwatch Fossil Gen 4/5/5E e sperate che questo gadget venga aggiornato a Wear, il nuovo sistema operativo nato dalla fusione di Wear OS di Google e Tizen di Samsung, allora ci sono brutte notizie per voi.

La società ha concesso un'intervista a CNET in cui ha rivelato che non ha intenzione di aggiornare il software sulla sua attuale gamma di smartwatch al nuovo sistema operativo. Le persone che desiderano un orologio Fossil con tutte le campane e i fischietti del nuovo sistema operativo dovranno aspettare la generazione successiva che dovrebbe arrivare entro la fine dell'anno.

Greg McKelvey e Steve Prokup, direttore commerciale e vicepresidente dei dispositivi connessi di Fossil, hanno rivelato nell'intervista che lo smartwatch Gen 6 disporrà di “tutti i vantaggi software di cui Google sta parlando e lanciando con la piattaforma unificata…“.

Lo smartwatch presenterà anche aggiornamenti hardware che porteranno ad avere prestazioni più veloci, una migliore durata della batteria e funzionalità avanzate sulla salute. Per quanto riguarda il design, l'azienda non ha rivelato dettagli chiave al riguardo, ma ha affermato che i suoi orologi continueranno a presentare una varietà di design con a bordo pulsanti e corone. Lo schermo rimarrà il modo principale per interagire con il wearable con pulsanti e corone che forniscono input secondari e fungono da shortcut.

Il nuovo smartwatch Fossil Gen 6 non sarà economico. Le funzionalità premium faranno sì che i gadget dispongano anche di un prezzo elevato, e permetteranno all'orologio di posizionarsi come una valida alternativa a Apple o Samsung.

Nell'intervista è stato anche rivelato che i suoi orologi ibridi potrebbero evolversi in futuro “come modelli sperimentali per altri wearable“. Il produttore prevede inoltre di integrare Fitbit nel suo prodotto e crede che i suoi clienti lo adoreranno.

Smartwatch