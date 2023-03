Ti piace videogiocare? Occhio ai rischi: proteggiti con Surfshark VPN

Lo sapevi che oltre 2,5 miliardi di persone in tutto il mondo si divertono con i giochi online? Secondo le statistiche diffuse da IIDEA (l’associazione di categoria dell’industria videoludica italiana), in Italia il 38% della popolazione (circa 16,7 milioni di persone) è coinvolto in “avventure” digitali, ma esistono anche alcuni rischi e preoccupazioni che non vanno sottovalutati. Ad esempio, ci sono migliaia di giovani giocatori che hanno meno di 18 anni e i loro genitori spesso non sanno come proteggerli dai rischi che si nascondono online.

Ridurre al minimo questi rischi è fondamentale. Uno dei metodi per godere al massimo dei propri videogiochi preferiti in modo sicuro e protetto è sfruttare i vantaggi di una VPN come Surfshark, servizio che ti permette di navigare e videogiocare in completa privacy grazie a un tunnel criptato che nasconde le tue attività online da occhi indiscreti. La piattaforma, che offre diverse funzionalità avanzate come protezione da malware e pop-up blocker, si trova al momento in offerta speciale a tempo limitato, che ti permette di risparmiare fino all’82% di sconto sul piano annuale, che passa così a soli 2,30 euro al mese – più due mesi gratis.

Quattro rischi più diffusi tra i gamer

Tra i pericoli più diffusi troviamo molestie, esposizione a contenuti non idonei (specialmente in caso di minorenni), dipendenza da gioco e shopping eccessivo. Ma anche i criminali informatici sono sempre in agguato, soprattutto quando si tratta di videogiochi online che sfruttano per individuare vittime in tutto il mondo e attaccarle. Si parla di furti di dati sensibili, d’identità, dell’account di gioco, ricerca di informazioni personali per alimentare il fenomeno del cyberbullismo, attacchi DDoS mirati, invio di malware, ransomware e tanto altro.

Non c’è niente di più importante della tua sicurezza quando giochi online. Ecco alcuni consigli per creare un ambiente di gioco sicuro e privato. Per iniziare, è fondamentale creare password complesse e uniche per tutti i tuoi account, evitando di fornire volontariamente informazioni personali che potrebbero compromettere la tua sicurezza online. Inoltre, l’utilizzo di una VPN per accedere ai giochi ti consentirà di navigare in totale anonimato, garantendo la massima privacy.

Ricorda sempre di acquistare e scaricare giochi solo da fonti attendibili, evitando di aprire link sospetti o condividere le informazioni legate al tuo account con altri. Con questi semplici consigli, potrai goderti il tuo gioco online preferito in totale sicurezza e tranquillità.

Quale VPN scegliere se sei un gamer?

Una VPN può fare la differenza nel mondo del gaming online. Grazie alla crittografia dei dati e all’indirizzo IP fittizio fornito a ogni connessione, potrai navigare e giocare in completa sicurezza e anonimato, proteggendoti al tempo stesso da attacchi DDoS e dalle limitazioni della larghezza di banda che alcuni provider – purtroppo – applicano.

Surfshark VPN può diventare il tuo più valido alleato nella battaglia per la sicurezza digitale. Grazie alla sua tecnologia avanzata, puoi navigare in tranquillità sapendo che il tuo traffico è mascherato e la tua identità protetta. E non ti preoccupare per la velocità, fondamentale se giochi online: Surfshark utilizza infatti protocolli protetti e soprattutto veloci, garantendo i più elevati standard di sicurezza con crittografia AES 256 GCM.

Una rigorosa politica no-log, DNS privati, server basati su una sola RAM e autenticazione a due fattori: con tutti questi servizi e vantaggi extra, puoi essere certo che nessun tuo dato viene diffuso a terzi. Aggiungici le funzionalità aggiuntive “Kill Switch”, “Cleanweb” e “Multihop” e avrai il pacchetto VPN perfetto.

Con oltre 3200 server in 100 Paesi, velocissimi e fino a 10 GBit, e accesso su un numero illimitato di dispositivi, Surfshark ti offre un servizio flessibile e di alto livello a un prezzo sorprendentemente conveniente. Grazie alla promozione in corso, infatti, potrai accedere a un incredibile sconto dell’82% sul piano annuale, che crolla a soli 2,30 euro al mese con tre mesi gratuiti offerti dalla piattaforma.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.