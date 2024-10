The Boys 5: un volto noto di Stranger Things nel cast della nuova stagione

Secondo quanto riportato da Deadline, Mason Dye, attore conosciuto per il suo ruolo in Stranger Things, entrerà a far parte della quinta ed ultima stagione di The Boys come guest star.

Interpreterà Bombsight, un personaggio che è stato menzionato in precedenza nella serie: il terzo supereroe più anziano della storia, attivo in special modo durante gli anni ’50.

Non sono stati divulgati ulteriori dettagli su questo specifico ruolo, ma l’introduzione di Bombsight in The Boys 5 rappresenta un’aggiunta significativa per il (già ricco) cast della serie, che include attori di spicco fra cui Karl Urban, Antony Starr, Jack Quaid e Jensen Ackles.

The Boys 5: quando inizia l’ultima stagione? Anticipazioni

Secondo alcune fonti, Bombsight non si limiterà a comparire in The Boys 5. Dopo il suo debutto nella serie principale, potrebbe diventare un personaggio fisso nello spin-off Vought Rising, che espanderà ulteriormente l’universo narrativo della serie e dove sarà possibile assistere anche al ritorno di Jensen Ackles e Aya Cash. Per adesso non ci sono conferme ufficiali, ma il ruolo chiave di Mason Dye nel nuovo progetto sembra decisamente probabile.

The Boys, serie basata sul fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson, ha finora ottenuto un grande successo di pubblico e critica: la quarta stagione, in streaming su Amazon Prime Video, ha battuto diversi record di visualizzazioni. La produzione della quinta stagione è già in corso ed aumenta la voglia di scoprire come si concluderà la storia principale. Il successo della serie va ricercato anche nel suo stile irriverente e per la critica al mondo dei supereroi: intento mai nascosto, considerando la presenza di personaggi complessi e moralmente ambigui.

La quinta stagione di The Boys dovrebbe arrivare nel 2026, concludendo la storyline principale della serie, ma l’universo di The Boys non si fermerà: oltre a Vought Rising, i fan potrebbero restare sorpresi dall’arrivo di ulteriori spin-off come Generazione V.