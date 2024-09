Stranger Things 5, anticipazioni: un concentrato di paura e tensione

Le parole di Gaten Matarazzo, noto per il ruolo di Dustin in Stranger Things, stanno alimentando l’attesa per la quinta ed ultima stagione della popolare serie tv di Netflix: nessuno dei protagonisti sarà mai realmente al sicuro.

In una recente intervista, l’attore ha condiviso i sui pensieri circa il tono sempre più cupo che caratterizzerà le puntate conclusive dello show.

Stranger Things 5: il pericolo sarà costante

Uno degli elementi chiave che ha reso Stranger Things così coinvolgente, secondo Matarazzo, è proprio l’incertezza relativa alle sorti dei personaggi, a cui i fan si sono profondamente affezionati nel corso degli anni. Tuttavia, la quinta stagione promette di portare questa tensione ai massimi livelli. L’attore ha lasciato intendere che, a differenza delle stagioni passate, dove i membri principali del cast sono riusciti ad evitare destini tragici, ora la possibilità che anche i protagonisti più amati possano essere in pericolo è quanto mai concreta.

Già nella quarta stagione, abbiamo visto intensificarsi il conflitto con il villain principale, Vecna, interpretato da Jamie Campbell Bower, ma in Stranger Things 5 la minaccia diventerà ancora più opprimente. Molta curiosità anche attorno al personaggio di Max Mayfield, interpretata da Sadie Sink, che alla fine della quarta stagione ha tenuto gli spettatori con il fiato sospeso dopo essere stata gravemente ferita da Vecna: le esatte circostanze del suo ritorno non sono ancora state svelate, lasciando i fan con molte domande.

L’ultima stagione promette dunque di chiudere il cerchio con un’escalation di pericoli, offrendo un mix di suspense, dramma ed incertezza. Approcciarsi alla visione delle nuove puntate prevede quindi che gli spettatori non diano mai nulla per scontato: i colpi di scena non mancheranno. Per quanto riguarda l’uscita, il co-CEO di Netflix, Ted Sarandos, ha precisato che Stranger Things 5 sarà disponibile in streaming su Netflix nel 2025, assieme ad un’altra attesissima serie TV come Mercoledì 2.