Telo coprimoto in doppio sconto Amazon: così è praticamente regalato

Un oggetto indispensabile per le stagioni fredde? Questo telo coprimoto, ideale per moto e scooter, impermeabile, resistente e con due fori che consentono di inserire facilmente un lucchetto di sicurezza. Attivando il coupon che trovi in pagina puoi avere un ulteriore 20% di sconto sull’offerta già disponibile pagandolo soltanto 15,99 euro invece di 29,99.

Telo coprimoto: perfetto per autunno e inverno

Questa soluzione è pensata per proteggere moto, scooter e biciclette dal freddo e dagli agenti atmosferici tipici di inverno e autunno. Misura 245 cm x 105 cm x 125 cm ed è perfetto quindi per coprire moto fino a una lunghezza di 225 cm: come detto, sono presenti due fori per permettere il facile posizionamento di un lucchetto.

Il telo è realizzato in tessuto Oxford 210D di alta qualità per una maggiore impermeabilità e resistenza rispetto al materiale 190T, specie da intemperie, graffi e danni causati dai raggi UV. Robusto e resistente, durerà davvero a lungo.

Dall’ampio spessore che lo rende solido e pesante, include anche una busta di conservazione che ne facilita il traporto e la conservazione nelle stagioni calde.

Un prodotto perfetto per proteggere la tua moto quando non la utilizzi durante i mesi più freddi dell’anno: spunta la casella del coupon sconto e pagalo soltanto 15,99 euro invece di 29,99.