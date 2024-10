Telepass regala un kit auto: attenzione alla nuova truffa phishing

Se pensi che Telepass ti stia volendo regalare un kit auto per le emergenze fai molta attenzione perché sei la preda di una nuova truffa phishing. Tutta la strategia di frode è stata creata a dovere dai cybercriminali. Si parte dalla ricezione di una email che promette questo premio del valore di 99,95€ e già qui la cosa per il destinatario della mail si fa interessante.

Si continua poi spiegando come è possibile vincere questo kit auto costoso senza doverlo pagare. Basta rispondere a un sondaggio breve per essere tra i possibili fortunati. Successivamente una finta estrazione fa sempre vincere l’utente che ha risposto alle domande del questionario, insegnando invece una fortunata vittoria.

Rimandato a un’altra pagina, ora la vittima deve inserire i suoi dati personali e anche quelli della carta di credito. Sì, perché Telepass ti sta regalando un kit, ma devi pagare solo 2€ per le spese di spedizione ed è qui che si conclude la terribile truffa di phishing. Tutti i dati personali e i dettagli di pagamento finiscono nelle mani dei criminali.

Telepass lancia l’allarme della nuova truffa phishing

Dopo la campagna phishing che sfrutta Google, in queste ore è stato proprio Telepass a lanciare l’allarme di una nuova truffa phishing che vede il suo marchio sfruttato per rubare dati personali e denaro agli utenti. Ecco il comunicato ufficiale dell’azienda che disconosce qualsiasi concorso a premi che porta il suo logo:

Telepass informa i propri clienti che è stato recentemente rilevato un tentativo di phishing da parte di soggetti terzi che utilizzano fraudolentemente il logo e il brand dell’azienda al fine di carpire informazioni personali, compresi gli estremi delle carte di credito, degli utenti.

Inoltre, l’azienda ha fatto sapere che “non è in alcun modo collegata a questa iniziativa e invita tutti i clienti a prestare la massima attenzione alle comunicazioni che si ricevono: in nessun caso l’azienda richiede dati riservati, informazioni finanziarie o password di accesso ai servizi Telepass tramite link contenuti in messaggi non richiesti e sondaggi“.

Come riconoscere questa truffa

Telepass ha spiegato come riconoscere le comunicazioni ufficiali dalla nuova truffa phishing di questi giorni: