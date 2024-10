Google ti ha mandato una mail? Attenzione al nuovo attacco phishing

I cybercriminali non sanno più cosa inventarsi per truffare gli utenti. In questi giorni è stata individuata una nuova email che sembra essere stata inviata proprio da Google, ma che invece è un attacco di phishing vero e proprio. Si tratta di un pericolo reale perché molti potrebbero scambiare questa mail per una comunicazione autentica.

Infatti, tra quelle individuate in questi giorni, l’indirizzo del destinatario che compare nel messaggio di posta elettronica è simile a quelli ufficiali, “contacts-noreply@google.com“. È chiaro quindi quanto sia difficile per una persona che riceve una mail di questo tipo riconoscere che si tratta invece di una truffa pericolosa a cui prestare attenzione.

Il messaggio che sembra essere inviato da Google altro non è che un attacco phishing. Lo schema è identico a quelli che sfruttano questa tecnica. Il testo invita l’utente a cliccare su un link che riporta a una pagina fraudolenta dove inserire i propri dati personali e sensibili o che installa un malware sul dispositivo.

Google: come riconoscere la falsa email phishing

Le false email di phishing ora sfruttano anche Google, mettendo in confusione l’utente che riceve la mail. Pensando sia stata realmente inviata da Big G, segue le istruzioni contenute nel corpo dell’email e si ritrova a fornire dati personali e informazioni sensibili ai cybercriminali. A volte infetta il proprio dispositivo con malware che agiscono in background registrando ogni attività.

Come puoi riconoscere questa falsa mail? Dall’indirizzo email in questi casi è difficile perché spesso sono molto simili. Tuttavia, non sono mai quelli ufficiali. Quindi per prima cosa verifica bene il dominio utilizzato da chi ti sta scrivendo. Poi non cliccare mai su link contenuti in email di dubbia provenienza.

Infine, diffida da email che generano urgenza e paura. Se hai dubbi, piuttosto contatta direttamente il centro assistenza Google tramite i canali ufficiali così da scongiurare eventuali attacchi di phishing.