Telefoni cordless per casa o ufficio: ottimo sconto lampo di Amazon (-27%)

Ideali per casa o un piccolo ufficio, questi telefoni cordless del marchio Gigaset sono un vero affare oggi su Amazon. Grazie allo sconto lampo del 27% puoi acquistarli a soli 65,99 euro invece di 89,95. Il prezzo include la spedizione Prime e, al checkout, persino la possibilità del pagamento rateizzato.

Telefoni cordless in offerta: con blacklist e rubrica da 200 contatti

Con Gigaset Comfort 250 DUO puoi avere una coppia di telefoni cordless eccezionale, dal design raffinato e display a colori da 2,2 pollici. La qualità delle chiamate è impeccabile e puoi sfruttare la modalità vivavoce in HD o collegare delle cuffie tramite jack.

Grazie alla black list integrata potrai bloccare fino a 150 numeri indesiderati, perfetta in questa epoca di call center asfissianti, mentre la rubrica può contenere fino a 200 contatti con la possibilità di mettere in primo piano i numeri più importanti.

L’installazione è semplice dato che basta collegare la base alla presa telefonica per essere pronti ad effettuare e ricevere telefonate in pochi minuti. Il kit comprende tutto il necessario: due portatili, la stazione base, adattatori di rete, batterie ricaricabili AAA e accessori come le clip da cintura.

Non lasciarti sfuggire questa ottima coppia di telefoni cordless: praticità, estetica e funzioni avanzate tue a 65,99 euro.