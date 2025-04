Trapano avvitatore con 2 batterie, valigetta e accessori per ogni tipo di lavoro

Vuoi fare diversi lavori a casa e devi acquistare un trapano avvitatore ma non vuoi spendere troppi soldi? Allora oggi è il tuo giorno fortunato. Se fai veloce puoi mettere nel tuo carrello questo trapano avvitatore con due batterie, valigetta e accessori a soli 41,99 euro, invece che 59,99 euro, applicando il coupon visibile in pagina.

Così facendo puoi avvalerti di uno sconto del 30% che ti permette di risparmiare circa 18 euro sul totale. Se già il prezzo di partenza non era altissimo con questo ribasso è da prendere al volo. Fai alla svelta perché questi coupon scadono sempre in pochissimo tempo.

Trapano avvitatore con tutto incluso a pochissimo

Indubbiamente per il prezzo con cui puoi avere questo trapano avvitatore, con tutti gli accessori inclusi, è una grande promozione. Potrai forare le pareti, il metallo e il legno, nonché avvitare e svitare viti e bulloni. Troverà infatti in confezione diverse punte per questo tipo di materiali e i bit per il cacciavite. Inoltre è dotato di ben due batterie da 20 V che ti consentiranno di lavorare per tutto il tempo che desideri.

Ha un’impugnatura ergonomica e antiscivolo con un grilletto sensibile alla pressione e una luce a LED che ti permette di vedere dove stai lavorando. Possiede ben 25 impostazioni della coppia che potrai scegliere in base al lavoro che stai facendo e un mandrino autoserrante per cambiare le punte velocemente. Inclusa c’è anche una valigetta dove potrai mettere tutto all’interno per trasportarlo in modo agevole.

Sicuramente una promozione pazzesca e proprio per questo motivo durerà poco. Perciò prima che scada vai su Amazon e acquista il tuo trapano avvitatore con due batterie, valigetta e accessori a soli 41,99 euro, invece che 59,99 euro, applicando il coupon visibile in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.