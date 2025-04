Il robot aspirapolvere e lavapavimenti che rivoluzionerà la tua casa: tuo a 149,99 €

Se quello che stai cercando è un robot aspirapolvere e lavapavimenti di livello avanzato, il Tapo RV20 MAX è quello che fa per te. Questo aspirapolvere è progettato per semplificare la pulizia della tua casa grazie ad un mix di potenza, precisione e tecnologia all’avanguardia. Con il suo design ultra compatto di soli 83 mm di altezza, questo dispositivo è in grado di passare sotto i mobili più bassi, garantendoti una pulizia profonda anche per quanto riguarda gli spazi più difficili da raggiungere.

Una delle sue caratteristiche principali è la potenza d’aspirazione di 5300 Pa, fondamentale per raccogliere polvere, capelli, briciole e detriti da qualsiasi tipo di superficie. Questa potenza di aspirazione è combinata inoltre con la funzionalità di lavapavimenti, che ti consentirà di detergere e igienizzare i pavimenti della tua casa per una pulizia completa in un unico passaggio. La tecnologia LiDAR di navigazione avanzata consente al robot di mappare con precisione l’ambiente, ottimizzando i percorsi di pulizia per evitare aree già pulite e raggiungere anche gli angoli più difficili.

Con il Tapo RV20 MAX non dovrai preoccuparti di ostacoli imprevisti: questo dispositivo infatti è in grado di definire aree e proteggere le zone in cui non deve andare, evitando ostacoli o aree in cui preferisci che non pulisca. Questo livello di personalizzazione ti consentirà di gestire la pulizia della tua casa con grande precisione e come meglio preferisci.

Il controllo avviene tramite l’app Tapo, che ti permette di programmare e monitorare le sessioni di pulizia ovunque ti trovi. Inoltre il Tapo RV20 Max è compatibile con Alexa, e quindi potrai avviarlo, fermarlo o personalizzare la pulizia mediante comandi vocali.

In questo momento questo eccezionale dispositivo è in offerta su Amazon con il 12% di sconto. Non lasciarti sfuggire l’opportunità di acquistarlo immediatamente e fallo arrivare a casa tua a soli 149,99 euro.