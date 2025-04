Goditi l'espresso come al bar ma comodamente a casa con Nespresso Inissia (-20%)

Per gustarti ogni giorno il caffè buonissimo non serve andare per forza nel migliore bar della zona. Oggi puoi portarti a casa una macchina da caffè spettacolare a un ottimo prezzo. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Nespresso Inissia a soli 78,99 euro, invece che 99 euro.

C’è quindi uno sconto del 20% che porta il prezzo a terra e ti permette di risparmiare 20 euro sul totale. Soprattutto metti le mani su una macchina per espresso veramente semplicissima da utilizzare, super compatta e che garantisce un caffè buonissimo. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 15,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Nespresso Inissia: semplice e compatta per un espresso come al bar

Se vuoi una macchina da caffè che sia super compatta e semplicissima da utilizzare allora non puoi perderti quest’offerta. Con Nespresso Inissia vai sul sicuro. Ha una profondità di 32 cm circa, un’altezza di 23 cm per uno spessore di 12 cm. Gode di un serbatoio dell’acqua da 0,7 litri che puoi staccare e riempire facilmente e un raccogligocce e capsule estraibile.

Ha una pompa della pressione da 19 bar che garantisce quindi un caffè buonissimo e dall’aroma intenso. Con i due pulsanti posti sulla parte superiore della macchina potrai scegliere tra due lunghezze di caffè e interrompere l’erogazione riprendendo il pulsante. Una volta accesa si scalda in un istante ed è subito pronta. È semplice da utilizzare e funziona a capsule.

Non perdere questa che è sicuramente una delle migliori occasioni della categoria. Fiondati su Amazon dunque e acquista la tua Nespresso Inissia a soli 78,99 euro, invece che 99 euro. Concludi subito il tuo ordine e la riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.