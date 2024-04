Telecomando UNIVERSALE salva la TV LG con 6€ (tasti Netflix e Prime)

Non riesci più a fare zapping sfrenato perché il telecomando non collabora? Detto fatto se hai un televisore firmato LG. Ho trovato la soluzione economica, funzionante e sempre programmazione che ti mette tutto a portata di mano senza compromessi. Si tratta di questo telecomando universale compatibili con tutti i modelli del marchio e con tanto di accesso rapido alle app.

Non te lo perdere visto che su Amazon costa davvero uno sciocchezza. 5,99€ e non solo lo porti a casa ma non passi più il tempo libero a dare bottarelle a quello che hai a casa, di telecomando.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Telecomando universale per televisori LG: anche smart

La comodità di questo telecomando universale è che non ha bisogno di essere programmato. Non hai alcun libretto delle istruzioni da seguire o combo di tasti che sembrano usciti dai trucchi della PlayStation 1. Tu lo rimuovi dalla confezione, ci infili dentro un paio di batterie e funziona dal primo momento.

Ebbene, compatibile con tutti i televisori LG, funziona benissimo anche a distanza e non te ne fa perdere una. Come vedi, infatti, ha tutto al posto giusto con tasti dedicati alle app, alla home e anche due speciali che ti consentono di avere l’accesso rapido a Netflix e Amazon Prime Video.

Per il resto non varia nulla: cambia canale, aumento o diminuisci il volume, esplora le pagine del televideo, accedi alle funzioni speciali con i tasti colorati e non ti privare di nulla. Come ti dicevo, il telecomando ha una compatibilità elevata e funziona anche con i modelli 3D.

Cosa aspetti? Collegati al volo su Amazon dove con 6€ porti a casa il tuo telecomando universale per televisori LG con un click.

