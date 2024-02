Telecamera WiFi TP-Link Tapo C500 in offerta a meno di 40€: super risparmio

La telecamera WiFi esterna TP-Link Tapo C500 offre una risoluzione Full HD 1080p per una visione chiara e dettagliata. Grazie alla sua intelligenza artificiale avanzata, è in grado di rilevare la presenza di persone e monitorare il movimento, avvisando gli utenti in caso di necessità. La telecamera offre una copertura visiva a 360°, con una gamma orizzontale di 360° e verticale di 130°, per garantire una visione completa di ogni angolo.

Con un’offerta speciale di soli 39,99€ grazie a un coupon da 20€, la telecamera TP-Link Tapo C500 rappresenta un’ottima soluzione per monitorare la sicurezza della propria casa o azienda, offrendo prestazioni elevate, versatilità e facilità d’installazione.

Dotata di visione notturna fino a 98 piedi, assicura la sicurezza anche nel buio totale, offrendo una distanza visiva chiara anche in condizioni di scarsa illuminazione. Inoltre, con la certificazione IP65 Weatherproof, offre prestazioni eccellenti impermeabili e antipolvere per essere utilizzata in ambienti esterni senza preoccupazioni.

Le opzioni di installazione sono molteplici: è possibile utilizzare viti di montaggio, template e loop per installarla su qualsiasi parete, soffitto o palo, per ottenere la vista perfetta ovunque si desideri. E’ possibile salvare i video registrati su una scheda microSD installata (fino a 512 GB), oppure utilizzare il servizio di archiviazione cloud Tapo Care per una maggiore comodità e sicurezza.

Con la sua combinazione di tecnologia avanzata e funzionalità pratiche, è una scelta ideale per chiunque cerchi una telecamera di sorveglianza affidabile e conveniente. Non farti scappare questa offerta e acquistala oggi con un super risparmio!

