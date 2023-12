Telecamera WiFi per interni Smart: IMPERDIBILE a questo prezzo

Sei stanco di dover fare le scale per andare a controllare il tuo bambino che dorme nella stanza al piano di sopra oppure mentre gioca in salotto? Approfitta subito di questa occasione grazie alla quale potrai risolvere questo problema: acquista questa imperdibile Telecamera WiFi per interni Smart al prezzo davvero incredibile di soli 18 euro circa grazio allo sconto pazzesco che ti propone Amazon.

Inoltre, se sei cliente Amazon Prime, potrai avere la spedizione e il reso gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo. Per questo motivo, se ancora non lo hai fatto, attiva subito la prova gratuita di 30 giorni per poter usufruire di tutti questi vantaggi.

Grazie a questo piccolo dispositivo, potrai avere video con risoluzione 1920 x 1080p Full HD e le luci LED infrarossi ti permetteranno di avere una impeccabile visione notturna che però non recherà alcun tipo di disturbo.

Inoltre, potrai disattivarle ogni qual volta lo vorrai utilizzando l’utilissima app, funzione che potrebbe essere molto utile soprattutto mentre si dorme. La presenza di una innovativa tecnologia, permetterà alla videocamera di rilevare persone in movimento fino a 20 fps e di rilevare i suoni tra 50 e 90+ dB, che potrai regolare in base alle tue esigenze.

Questa telecamera di piccole dimensioni è caratterizzata da un robusto supporto inclinabile e lente estraibile che ti permetteranno di istallare il dispositivo in diversi modi. Avrai la possibilità di programmare anche l’accensione e lo spegnimento per ogni giorno della settimana.

Compatibile con Alexa, la telecamera di sorveglianza ti consentirà anche di inserire un codice PIN per una maggiore sicurezza. Insomma, un prodotto unico e imperdibile. Non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito questa magnifica Telecamera WiFi per interni Smart al prezzo scontato di soli 18 euro circa. Affrettati!

