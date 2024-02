Telecamera o lampadina? Casa sicura in INCOGNITO (doppio sconto Amazon)

Metti casa al sicuro con un mezzo che non dà nell’occhio. Questa telecamera di sicurezza è per l’esterno, ha tutto il necessario al suo interno ed è una lampadina. Praticamente non si vede ma con il suo occhio vigile non te ne fa scappare una. Con attacco E27 è comoda e spaziale.

Visto che su Amazon è in promozione non con uno ma bensì con due sconti quindi collegati in pagina e spunta immediatamente il coupon. Il prezzo finale scende a soli 29€. Cosa aspetti?

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Telecamera da esterno in incognito, riprende tutto e non dà nell’occhio

È una soluzione ideale se vuoi tenere lo spazio esterno della tua casa al sicuro senza che nessuno se ne accorga. In fin dei conti questa lampadina è eccezionale anche per la semplicità di utilizzo che offre quindi non ne fare a meno. Si collega direttamente al portalampade che hai sul balcone, l’importante è che ci sia un attacco E27, dopodiché si collega al WiFi ed entra in funzione.

Scarica subito l’applicazione sul tuo smartphone per sbloccare le varie funzione e sapere sempre ciò che accade. Devi sapere che ha un obiettivo 2K che non trascura un dettaglio, LED integrati per una visione notturna ancora più performante ma anche rilevatore di movimento e audio a 2 vie.

Si intrufola qualcuno senza il tuo permesso? Ricevi la notifica immediata sul tuo smartphone e parte un allarme sia sonoro che luminoso per spaventare i malintenzionati.

Che altro dirti, è un prodotto veramente originale e sensazionale.

Porta immediatamente a casa la tua telecamera da esterno che sembra una lampadina e non ne fare a meno. Con il doppio sconto diventa tua a soli 29€ grazie ad un click sul coupon.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.