Se desideri mettere in sicurezza la tua casa non puoi non acquistare una telecamera di sorveglianza. Il modello in promozione su Amazon lo paghi solo €40,99 riuscendo a risparmiare ben €30 sul prezzo di listino. Grazie alle spedizioni veloci la ricevi a casa in pochissimo tempo e soprattutto gratuitamente in tutta Italia.

Telecamera di sorveglianza: con questo non sbagli un colpo

La telecamera di sorveglianza proposta da Ezviz è un vero portento visto che ti consente di tenere la tua abitazione in vista anche quando non sei al suo interno. In particolar modo ha delle dimensioni veramente ristrette ed è perfetta per l'interno. Con la sua colorazione bianca, l'appoggi sul mobile o sulla mensola e sparisce alla vista in modo semplice.

Scaricando l'applicazione sul tuo smartphone hai praticamente un alleato dalla tua parte. Con un solo gesto puoi vedere ciò che sta succedendo all'interno della casa, poi accedere a funzioni intelligenti come l'audio bidirezionale che ti permette di interagire vocalmente con eventuali persone e molto altro ancora. Infatti la sua lente che registra video in 1080 pixel, ha una copertura visiva di 360° per non farti mancare veramente niente. Se poi in casa hai un assistente vocale intelligente, non perdere l'occasione di utilizzare la tua voce per ottenere tutto ciò che ti serve.

Oltre a quanto ti ho detto sopra, ti farà piacere sapere che è presente anche un rilevamento dei movimenti. In questo modo se è qualcosa di anomalo viene rilevato, sul tuo smartphone arriva immediatamente una notifica che ti fa vedere l'anomalia incriminata.

Acquista subito questa telecamera di sorveglianza su Amazon a soli €40,99. Con le spedizioni Prime, la ricevuta appena un giorno lavorativo se possiedi una sottoscrizione. Se invece sei cliente standard, non perderti le spedizioni gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home