Spioncino digitale con campanello in offerta: su Amazon ad un SUPER prezzo

Oggi Amazon propone un moderno e avanzato spioncino digitale per la tua casa ad un prezzo davvero interessante. C’è lo sconto del 18%: lo paghi 134,99€ invece di 163,99€. Ne vale la pena? Decisamente sì e ti spieghiamo subito perché.

L’Ezviz CP4 – questo il nome del device in offerta – è uno spioncino digitale avanzato progettato per offrire sicurezza e praticità nella sorveglianza della porta di casa. Il CP4 è dotato di uno schermo ad alta risoluzione da 4.3 pollici, che consente di vedere chiaramente chi è alla porta e monitorare l’esterno con facilità. La qualità video in 1080p assicura immagini nitide e dettagliate.

Grazie al sensore di movimento PIR integrato, il dispositivo può rilevare la presenza di persone e inviare notifiche push direttamente al tuo smartphone tramite l‘app EZVIZ. Questa funzionalità è particolarmente utile per essere sempre informati su chi si avvicina alla tua porta, anche quando non sei a casa.

Ok, ma come se la cava in condizioni meno favorevoli? Benissimo. La telecamera è dotata di visione notturna automatica a infrarossi, permettendo di vedere chiaramente fino a 5 metri di distanza anche in condizioni di scarsa illuminazione. Il passaggio automatico dalla modalità giorno a quella notte garantisce una sorveglianza continua senza intervento manuale.

Il campanello integrato offre diverse suonerie tra cui scegliere ed è addirittura presente una funzione di camuffamento della voce per mantenere l’anonimato quando rispondi ai visitatori. Se stai cercando un modo efficace per monitorare chi visita la tua casa e vuoi avere una sorveglianza continua, ti suggeriamo di non farti assolutamente scappare questa offerta!