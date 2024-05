Friggitrice ad aria Philips che si connette al WiFi in MAXI SCONTO su Amazon (-40%)

Amazon sta offrendo uno sconto clamoroso del 40% per l’acquisto della friggitrice ad aria Philips Airfryer Serie 5000, dotata di cestello da 4,1 litri, 13 funzioni in 1 e soprattutto possibilità di connetterla al WiFi per controllarla tramite smartphone. Il prezzo è di 89,99 euro invece di 149,99, con spedizione Prime che assicura la consegna immediata.

Friggitrice ad aria Philips: multifunzione e anche smart

Hai già capito insomma che non è di certo una friggitrice ad aria come tutte le altre e soprattutto va ben al di là rispetto le classiche soluzioni economiche. Offre 13 funzioni di cottura in 1 che in pratica ti permettono di friggere, cuocere al forno, arrostire e riscaldare qualsiasi tipo di pietanza. Grazie alla circolazione dell’aria calda prepari dei pasti con fino il 90% dei grassi in meno.

Una feature molto interessante di questa friggitrice l’abbiamo citata in apertura e nel titolo: la connettività WiFi che, associata all’app HomeID da installare sul tuo smartphone, ti permette di controllare la friggitrice direttamente dal telefono, monitorare i progressi della cottura e trovare infinite ricette personalizzate. Sì, anche se sei fuori casa.

Parlando di caratteristiche più convenzionali per un prodotto del genere, il cestello da 4.1 litri ti permette di cucinare di tutto fino a 800 grammi, mentre sfrutti una speciale tecnologia e un design a stella marina progettato per creare una spirale di aria calda che rende i cibi croccanti fuori e morbidi all’interno con pochissimo se non addirittura nessun olio aggiunto.

Lavabile anche in lavastoviglie, può essere il tuo grande affare del giorno per la cucina: acquistala adesso a 89,99 euro invece di 149,99.