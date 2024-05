Citofono SUBITO SMART (senza cambiarlo): Ring Intercom è scontatissimo (59€)

La tua casa merita un tocco di modernità! Introduci Ring Intercom, il sistema che ti consente di controllare il tuo vecchio citofono da remoto e interagire con i visitatori ovunque ti trovi. Questo innovativo dispositivo semplifica notevolmente la gestione degli accessi alla tua abitazione, offrendoti una serie di funzionalità intelligenti che ti cambieranno la vita. In sconto del 40% su Amazon, adesso puoi portarlo a casa a 59,99€ appena: completa al volo il tuo ordine per approfittarne. Le spedizioni sono super veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime, ma la disponibilità è limitatissima.

Grazie a questo dispositivo, non dovrai più correre alla porta ogni volta che qualcuno suona il citofono. Riceverai istantaneamente una notifica sul tuo smartphone e potrai rispondere e aprire il portone direttamente dall’app, anche se ti trovi fuori casa. Sia che tu debba far entrare un idraulico, un corriere o un amico, avrai sempre il pieno controllo degli accessi.

Questo gioiellino si integra perfettamente con il tuo ecosistema domestico intelligente. Grazie alla compatibilità con Alexa, potrai gestire il citofono tramite comandi vocali, senza nemmeno dover toccare lo smartphone. Chiedi ad Alexa di aprire il portone o di rispondere al citofono e il gioco è fatto.

Oltre alla praticità di controllo remoto, ti offre anche importanti funzionalità per la sicurezza della tua casa. Potrai inviare chiavi virtuali “Guest” ai tuoi visitatori, impostando orari di accesso specifici. Inoltre, la verifica automatica delle consegne Amazon ti permetterà di far recapitare i tuoi pacchi in tutta tranquillità, anche quando non sei presente.

Non serve essere degli esperti per installarlo. Il sistema si collega facilmente al tuo citofono esistente senza apportare alcuna modifica alla struttura condominiale. Basteranno pochi semplici passaggi per rendere smart il tuo ingresso e goderti tutti i vantaggi di questa tecnologia.

Insomma Ring Intercom è la soluzione ideale per chi desidera semplificare la gestione degli accessi e avere sempre il pieno controllo della propria abitazione. Grazie alle sue funzionalità intelligenti e alla facile integrazione con Alexa, potrai rispondere ai visitatori, aprire il portone e monitorare gli ingressi in modo rapido e conveniente, ovunque tu sia.

Approfitta al volo dello sconto del 40% e completa adesso il tuo ordine per concludere un ottimo affare e prenderlo a 59,99€ con spedizioni super rapide e senza costi aggiuntivi se sei iscritto ai servizi Prime. Sii rapidissimo però, la disponibilità è limitata.