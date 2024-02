Telecamera di sicurezza in offerta a soli 19€: ti avvisa delle minacce in tempo reale

La Tenda CP3 V2.2 è una telecamera WiFi per interni che offre una risoluzione video Full HD 1080P e una copertura panoramica di 360° in orizzontale e 155° in verticale, senza lasciare angoli morti. È possibile controllare e monitorare la sorveglianza da remoto tramite l’app TDSEE, una volta che la telecamera è collegata al WiFi a 2,4 GHz (il WiFi a 5 GHz non è supportato).

Oggi è in super offerta su Amazon, dove può essere tua a meno di 20€. Un prezzo clamoroso, per una telecamera Wi-Fi di sicurezza che offre un pacchetto completo di funzionalità per proteggere la tua casa o il tuo ufficio.

La funzione di comunicazione audio bidirezionale full-duplex consente di comunicare in tempo reale attraverso la telecamera da qualsiasi luogo. È inoltre possibile impostare 3 messaggi audio personalizzati (meno di 10 secondi) per salutare gli utenti o avvisarli di eventuali intrusioni.

Basata sulla tecnologia di identificazione delle immagini di deep learning AI di Tenda, la CP3 integra il rilevamento delle figure e del movimento, riconoscendo accuratamente il movimento delle persone e inviando informazioni di allarme in tempo reale.

In caso di rilevamento di un’intrusione, viene attivato un allarme sonoro con una luce bianca lampeggiante per avvertire gli intrusi, mentre viene inviato un messaggio di allarme all’app TDSEE per migliorare la sicurezza.

La telecamera offre anche una visione notturna fino a 12 metri e supporta diversi metodi di archiviazione, tra cui scheda Micro SD locale fino a 128 GB, cloud storage e archivio del NVR.

Infine, è possibile collegare il dispositivo ad Alexa per controllarlo tramite comandi vocali e visualizzare l’immagine di monitoraggio in modo conveniente. Non farti scappare questa offerta clamorosa e acquistala subito a un prezzo imbattibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.