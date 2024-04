Teclast F16, offerta bomba: laptop 15,6" con Windows 11 Pro a 239€

Oggi Amazon propone un’offerta fenomenale su un ottimo laptop economico da 15,6″ con Windows 11. Il Teclast F16 Plus oggi può essere tuo a solamente 239€, grazie al coupon sconto da 35€ che si somma agli altri sconti precedenti. Un prezzo semplicemente imbattibile!

L’F16 Plus vanta un display Full HD da 15,6 pollici con risoluzione di 1920×1080, offrendo immagini nitide e brillanti che rendono ogni visualizzazione piacevole, sia che si tratti di guardare film, partecipare a videoconferenze o studiare online. Il design ultrasottile e leggero, con un peso di solo 1,68 kg, lo rende perfetto per essere trasportato facilmente.

Alimentato dal processore Intel Celeron N4120 a quattro core, con una frequenza che raggiunge i 2.60GHz, il TECLAST F16Plus offre prestazioni fluide per tutte le applicazioni quotidiane. Con 12GB di RAM DDR4 e 512GB di SSD M.2, che possono essere ulteriormente espansi, assicura ampio spazio per i tuoi file, oltre che prestazioni fluide.

La batteria assicura una lunga durata, supportata da un sistema di raffreddamento intelligente che riduce il rumore e mantiene il dispositivo in funzione ottimale. L’F16 Plus è equipaggiato con Windows 11 Pro, l’ultima versione del sistema operativo di Microsoft, che sarà disponibile fin dal primo avvio senza bisogno di ulteriori installazioni.

In altre parole, Il Teclast F16Plus è una scelta eccellente per chi desidera un laptop funzionale, portatile e potente a un prezzo competitivo. Non farti scappare questa offerta irripetibile e acquistalo subito a soli 239€!