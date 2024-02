TCL per un televisore 43 pollici con Google TV e visione 4K (230€)

Un televisore che sa il fatto suo con un tutto al posto giusto e soprattutto economico. Questo significa rinunciare alla qualità? Non pensarlo neanche visto che TCL ti offre un prodotto completo sotto tutti i punti di vista.

Porta subito a casa una smart TV da 43 pollici con risoluzione avanzata e sistema Google al suo interno per divertirti a più non posso. Su eBay hai la tua occasione per approfittare dello sconto e completare l’acquisto a soli 230€, non perdere un secondo in più.

Le spedizioni sono completamente gratuite e rapide in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

TLC Smart TV 43 pollici: tutto ciò che devi sapere su questo modello

Un televisore che è moderno, sottile e con tutto al posto giusto. Quando la sera arrivi sul divano ti vuoi godere lo spettacolo e beh, qua hai tutto quello di cui sei in cerca. 43 pollici sono la giusta dimensione per un prodotto che puoi mettere sia negli spazi comuni che in camera da letto per avere sempre una visione ottima.

TCL ha creato questo televisore dotandolo di bordi extra sottili e di una risoluzione ultra HD 4K che ti fa entrare direttamente dentro le serie tv e i film che stai vedendo rendendo la visione immersiva e ottima. I colori? Brillano lucenti.

Come ti ho anticipato, al suo interno trovi Google TV che ti mette a disposizione le applicazioni che più potresti amare come YouTube, Prime Video, Netflix e Disney+ ma non sono le uniche.

Non manca all’appello neanche l’HDR 10 per completare il tutto con un tocco di stile.

Cosa aspetti? Collegati al volo su eBay per acquistare con un click il tuo meraviglioso televisore TLC da 43 pollici a soli 230€ con lo sconto in corso.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia.