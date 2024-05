Smart TV QLED 4K da 55" della Samsung, sconto folle: il prezzo crolla del 55%

Non c’è altro tempo da perdere: manca ancora pochissimo per poter acquistare questa Smart TV QLED 4K della Samsung con uno sconto esagerato del 55%. Il prezzo è crollato da 2.199€ a 999€, con la possibilità di scegliere il pagamento a rate al momento del checkout.

Il Samsung QE55QN94CATXZTNeo QLED 4K è una Smart TV da 55 pollici che vanta caratteristiche all’avanguardia per un’esperienza visiva e sonora di alto livello. Equipaggiato con il processore Neural Quantum 4K, questo modello offre un’immagine di straordinaria nitidezza e luminosità, arricchita dalla tecnologia Quantum Matrix che utilizza Mini LED per una precisione luminosa senza precedenti. Il Real Depth Enhancer aggiunge ulteriori livelli di profondità, mentre lo schermo anti-riflesso garantisce una visione ottimale in ogni condizione di luce.

Sul fronte audio, il Samsung QE55QN94CATXZT eccelle grazie alla tecnologia Dolby Atmos e OTS+ che creano un ambiente sonoro multidimensionale e immersivo, con speaker disposti su tutti i lati del televisore. La funzionalità Q-Symphony ottimizza l’armonia tra la soundbar (come questa) e gli altoparlanti interni per una resa acustica più coinvolgente.

Con il Gaming Hub e Smart Hub, gli utenti possono accedere facilmente a giochi, film e programmi TV preferiti, organizzando il tutto in un unico posto pratico. La compatibilità con SmartThings permette inoltre di controllare dispositivi smart compatibili direttamente dal televisore, rendendo il QE55QN94CATXZT il centro di un ecosistema domestico connesso e intelligente.

Non farti scappare l’opportunità di acquistarla ad un prezzo assurdamente ribassato: acquistala subito per pagarla meno della metà del suo normale prezzo.