Xiaomi TV A2 32" in REGALO su Unieuro: solo 149€

Oggi l’intrattenimento di qualità è per tutti grazie a una super offerta disponibile solo su Unieuro. Approfitta subito della Xiaomi TV A2 32″ tua con soli 149,99€, invece di 249,90 euro. Uno sconto di 100€ circa per questa smart TV pazzesca e ricca di spettacolo.

Grazie al suo display da 32 pollici ti assicuri una visione ampia e immersiva senza però trascurare la praticità di poterla inserire in qualsiasi ambiente, anche dove manca lo spazio. La quasi assenza delle cornici su tre lati la rende estremamente coinvolgente sia in visione che in gaming.

Xiaomi TV A2 32″: la qualità è low cost

Oggi puoi assicurarti un intrattenimento di qualità a prezzo low cost grazie a Unieuro. Scegli la Xiaomi TV A2 32″ a soli 149,99€! Un vero e proprio regalo da prendere al volo. Non perdere tempo, sta andando a ruba e potrebbe terminare da un momento all’altro.

Tra l’altro, con Unieuro hai anche la consegna gratuita e la possibilità di pagare in 3 rate a tasso zero con PayPal o Klarna. Regala anche uno stile pazzesco alla tua casa grazie al suo design moderno e ricercato. Lasciati coinvolgere in ciò che vedi grazie a colori e dettagli unici.

I 2 altoparlanti integrati ad alta potenza da 10W riempiono le tue orecchie con un suono formidabile. Diventa subito il protagonista della scena. Con il supporto a Dolby Audio e DTS-X sei immerso nel suono. Guarda tutti i canali del nuovo digitale terrestre e accedi alle tue piattaforme streaming con Android TV integrato. Acquistala ora a soli 149,99€, anziché 249,90€.