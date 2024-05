Nuovi Smart TV Samsung 2024: ottieni un extra sconto esclusivo con questo codice

Se sei alla ricerca di un nuovo Smart TV per sostituire un vecchio televisore e puoi investire un budget intorno ai 1.000 euro, ti segnaliamo la possibilità di acquistare un nuovo Neo QLED di Samsung con l’innovativo processore basato sull’intelligenza artificiale approfittando di un extra sconto a carrello esclusivo per i lettori di Telefonino.net. Inoltre, l’acquisto sul Samsung Shop Online ti consente di pagare anche in 30 o 40 rate mensili a interessi zero, dilazionando così la spesa in maniera ottimale.

Una delle funzionalità più interessanti è Upscaling AI, che trasforma qualsiasi tipo di contenuto indipendentemente dalla sorgente in immagini 4K/8K. A beneficiarne sono anche i contenuti trasmessi dai servizi OTT. Per trovare la lista dei nuovi Neo QLED di Samsung che partecipano alla promozione ,collegati a questa pagina del sito ufficiale samsung.com.

Come ottenere un extra sconto esclusivo sui nuovi Smart TV Samsung di quest’anno

Prima di tutto, vai alla pagina dedicata ai nuovi TV Neo QLED del Samsung Shop Online, dopodiché scorri in basso e sotto l’intestazione Scegli il modello più adatto premi sul pulsante Acquista ora in corrispondenza del televisore che ti piace di più.

Nella nuova pagina che si apre consulta le specifiche tecniche del modello selezionato, quindi se è tutto corretto pigia sul pulsante Aggiungi al carrello per proseguire nell’acquisto.

Ora che sei nella pagina a carrello, sotto Codice promozionale aggiungi il codice esclusivo PROMOTV24 e premi sul pulsante Applica: dopo pochi istanti riceverai un extra sconto esclusivo. Ecco alcuni esempi:

Neo QLED 4K 55″ QN85D TV 2024: 80 euro di extra sconto a carrello

Neo QLED 8K 65″ QN800D TV 2024: 250 euro di extra sconto a carrello

OLED 4K 55″ S95D TV 2024: 80 euro di extra sconto a carrello

A questo si aggiunge inoltre la promozione Trade In, che consente di ottenere un ulteriore risparmio selezionando il ritiro del proprio televisore usato. Per aderire alla promozione e beneficiare dell’extra sconto a carrello, collegati a questa pagina del Samsung Shopping Online, raggiungibile anche cliccando il bottone qui sotto.