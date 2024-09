Il tasto Controllo fotocamera dell'iPhone 16 è già stato copiato

Una settimana fa circa, era il 9 settembre 2024, Apple aveva presentato i nuovi Apple iPhone 16 in tutto il loro splendore introducendo, tra le tante novità, quella che oggi sta facendo parlare tanto di questi smartphone. Si tratta del tasto Controllo fotocamera, un’innovazione incredibile che rende ancora più professionale l’interazione con le fotocamere di iPhone:

Frutto della perfetta integrazione tra hardware e software – ha spiegato Apple al momento della presentazione – Controllo fotocamera rende il sistema professionale di fotocamere ancora più versatile, offrendo un nuovo modo innovativo per aprire al volo la fotocamera, scattare una foto e iniziare a registrare un video. È composto da un interruttore sensibile al tocco che riproduce la sensazione del clic, un sensore di pressione ad alta precisione che rileva il tocco leggero, e un sensore capacitivo che permette interazioni touch. Una nuova anteprima della fotocamera aiuta l’utente a perfezionare l’inquadratura e a regolare altre opzioni, come zoom, esposizione e profondità di campo, per comporre una foto o un video spettacolari scorrendo il dito su Controllo fotocamera.