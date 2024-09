OPPO Find X8: trapelano immagini di una sua Dynamic Island

Nuove immagini compaiono in rete con protagonista il prossimo OPPO Find X8, uno smartphone che sembra aver preso in “prestito” diverse funzionalità e un design ai nuovi Apple iPhone 16. Ad averle pubblicate è l’ormai noto leaker cinese Digital Chat Station. Da queste emerge una novità molto interessante.

Gli utenti che vorranno acquistare il Find X8 potrebbero avere a disposizione una specie di Dynamic Island. Questo è quello che emerge da una delle foto realizzate dal vivo a questo nuovo smartphone. Di contro, è difficile capire il design di questo device perché è camuffato da una cover ingombrante che non permette di scoprirne le caratteristiche.

Nonostante questo siamo già a conoscenza che l’OPPO Find X8 avrà i bordi piatti con finitura in metallo lucido. Il display, anch’esso piatto, potrebbe avere dimensioni da 6,5 a 6,7 pollici con risoluzione massima a 1256 x 2760 pixel. Inoltre, dalle immagini si nota che la fotocamera frontale è contraddistinta da un piccolo foro direttamente sul display.

OPPO Find X8: tutto quello che sappiamo

Le nuove immagini pubblicate da Digital Chat Station hanno rivelato nuovi particolari interessanti del nuovo OPPO Find X8. Primo fra tutti la sua Dynamic Island che offrirà un approccio alle notifiche simile a quello disponibile sugli smartphone Apple da iPhone 14 Pro in poi. Interessante anche i comparto fotografico.

Secondo alcune indiscrezioni, il Find X8 sembra abbia “preso in prestito” il tasto cattura da iPhone 16. Le fotocamere saranno da 50MP per la principale e 50MP per la ultrawide. Al suo interno batterà un cuore MediaTek Dimensity 9400, buon processore in grado di offrire prestazioni interessanti ed elevate anche per chi ama il gaming in mobilità.

Anche la batteria dovrebbe essere da 5600 mAh, per un’ampia autonomia, con supporto alla ricarica da 100W con cavo. Le colorazioni disponibili dovrebbero essere in nero, bianco, blu e rosa. Possiamo fidarci del leaker cinese Digital Chat Station che spesso pubblica anticipazioni e leak su smartphone in dirittura di arrivo.