Tastiera Logitech MX Keys scontata del 34% su Amazon: PREZZO TOP!

Siete alla ricerca di un’esperienza di digitazione senza fili eccezionale? Allora non potete rinunciare a provare la straordinaria Logitech MX Keys: dopo poche ore di utilizzo, non riuscirete più a tornare indietro. Non stiamo parlando di una tastiera ordinaria, ma di una delle migliori periferiche consigliate per coloro che devono affrontare lunghe sessioni di lavoro alla scrivania. Oggi, questa eccellente tastiera è disponibile su Amazon con uno sconto del 34% sul prezzo di listino. Il prezzo finale? Solo 88,99 euro invece di 134,99 euro.

Tastiera Logitech MX Keys: caratteristiche principali

Questa tastiera supporta la connessione a tre dispositivi differenti (si passa dall’uno all’altro attraverso i pulsanti dedicati), la corsa dei tasti è studiata in modo da garantire un’esperienza perfetta in termini di comfort, comunica con il computer o il device associato tramite Bluetooth o dongle USB (fornito in dotazione) e la batteria interna assicura settimane di autonomia con una sola ricarica, da eseguire in modo rapido tramite cavo USB-C.

Avrete assicurata una digitazione perfetta grazie alla funzionalità PerfectStroke, con tasti concavi che si adattano ‎alla forma delle dita e i bordi arrotondati dal feedback soddisfacente ovunque vengano toccati. Grazie al sistema di retroilluminazione non c’è alcun problema nemmeno in ambienti bui e i tasti si illuminano nel momento in cui le mani si avvicinano alla tastiera, per un risparmio della batteria molto intelligente. MX Keys funziona fino a 10 giorni con una ricarica completa, o fino a 5 mesi con retroilluminazione disattivata.

Cosa state aspettando? Questa splendida tastiera può essere vostra ad appena 88,99 euro invece di 134,99 euro come da listino. Non sottovalutate anche che con Amazon Prime avrete consegne rapide e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.