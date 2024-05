Questo HUB USB 7in1 fa davvero di tutto: a soli 17€ è IMPERDIBILE

Se hai un MacBook, un PC portatile con sole porte USB-C o qualsiasi altra necessità, sappi che questo HUB USB 7 in 1 è in assoluto il prodotto di cui hai bisogno. Nonostante ormai le porte di tipo C siano diventate uno standard, un giorno o l’altro avrai sicuramente necessità di collegare al tuo computer una chiavetta USB o altri dispositivi e senza un Hub del genere, beh non potrai farlo.

Per questo motivo ti conviene evitare che le scorte finiscano e approfittare subito di uno sconto eccezionale. Puoi infatti acquistare questo adattatore USB direttamente su Amazon al piccolo prezzo di soli 17€. Tutto merito dello sconto del 15%, collegati al volo.

Le spedizioni sono completamente gratuite e rapide in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

HUB USB 7 in 1: collega qualunque prodotto al tuo laptop

Questo adattatore è estremamente indispensabile se tra le tue mani, ad esempio, hai un computer portatile con una porta USB-C. Attraverso il gioiellino che ti sto consigliando puoi fare di tutto e di più. Finalmente colleghi le tanto usate chiavette USB, usufruendo del trasferimento USB 3.0 ad alta velocità, ma anche le schede SD e Micro SD.

La possibilità di connettere altri tipi di dispositivi non è l’unico punto forte di questo adattatore infatti, attraverso un semplice cavo HDMI sblocchi una funzione aggiuntiva godendo di una uscita video in 4K 60Hz, eccezionale no?

Se invece ti preoccupa il fatto di dover rinunciare alla porta USB-C per caricare il dispositivo, non preoccuparti poiché su questo Hub è presente anche un’ulteriore porta USB-C con supporto ai 100W.

Non lasciarti sfuggire questo sconto eccezionale ed acquista subito su Amazon questo Hub USB 7 in 1 a soli 17,00€ grazie allo sconto del 15%.

Se lo ordini ora non solo non te ne pentirai ma lo riceverai anche in 24 ore grazie ai servizi di spedizione rapidi e gratuiti targati Prime