Tastiera Logitech MX Keys S: altissima qualità e affidabilità in grande sconto su Amazon

Siete alla ricerca di un’ottima tastiera che sia affidabile, funzionale e soprattutto economica? Su Amazon è presente la promozione che fa al caso vostro e che riguarda l’incredibile tastiera Logitech MX Keys S che solo per oggi passa da 129 euro a soli 98 euro grazie allo sconto del 25%.

Tastiera Logitech MX Keys S: grande sconto su Amazon

Si tratta di una tastiera wireless avanzata con illuminazione, realizzata per efficienza, stabilità e precisione. I tasti sono modellati per adattarsi alla punta delle dita e la loro maggiore stabilità riduce il rumore, ottimizzando allo stesso tempo la reattività. Il riferimento tattile per il posizionamento delle mani consente di mantenere il corretto orientamento delle dita e una produttività costante. Inoltre i tasti della tastiera retroilluminata si accendono all’avvicinarsi delle mani e si adattano all’ambiente: potrete anche personalizzare l’illuminazione, utilizzando il software Logi Options+.

Si abbina fino a 3 dispositivi su i sistemi operativi Windows, macOS e Linux tramite Bluetooth Low Energy o il ricevitore USB Logi Bolt incluso. Rimane alimentata fino a 10 giorni con una carica completa o fino a 5 mesi (retroilluminazione disattivata): presente la ricarica rapida con il cavo di ricarica USB-C in dotazione. Cosa state aspettando? Non dovreste assolutamente perdere l’occasione di portarvi a casa questa splendida tastiera a soli 98 euro con uno sconto del 25%. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia grazie ad Amazon Prime.

