MSI Mag Infinite S3, prezzo bomba: RTX 4060, Intel Core i7 e RAM espandibile

L’MSI MAG Infinite S3 è un desktop gaming top di gamma che offre prestazioni di livello grazie al suo potente hardware. Alimentato dal processore Intel Core i7-13700F di tredicesima generazione e dalla scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4060. Oggi è in offerta su Amazon a 1349€, con uno sconto del 16% sul suo normale prezzo di 1599€.

Il sistema include 16 GB di RAM DDR5, che fornisce ampie capacità e velocità superiori rispetto alle generazioni precedenti, rendendo ogni operazione più veloce e fluida. L’MSI MAG Infinite S3 è equipaggiato con un SSD PCIe 4.0 NVMe da 1TB, che offre tempi di caricamento rapidissimi e trasferimenti di dati ad alta velocità, più un HDD aggiuntivo da 1TB per ulteriore spazio di archiviazione.

Il design del case è caratterizzato da un pannello laterale in vetro temperato di 4 mm che non solo mostra l’illuminazione RGB personalizzabile Mystic Light del desktop, ma è anche progettato per prevenire interferenze elettromagnetiche, proteggendo così i componenti interni. La struttura del case supporta anche un’ottima ventilazione e un sistema di raffreddamento ad aria efficace per mantenere le temperature ottimali anche durante le sessioni di gioco prolungate.

L’MSI MAG Infinite S3 supporta l’ultima tecnologia Wi-Fi 6E, garantendo una connessione internet veloce e stabile, essenziale per il gaming onlinei. La varietà di porte, inclusi HDMI 2.1, Intel Thunderbolt 4 e USB 3.2, fornisce ampie opzioni di connettività per tutti i tipi di periferiche e dispositivi esterni.

L’MSI MAG Infinite S3 è un sistema potente e versatile, ideale per chi cerca un’esperienza di gioco senza compromessi. Per tutti questi motivi, non farti scappare questa offerta e acquistalo subito risparmiando!