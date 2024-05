Perfetto per le mani piccole e wireless: il mouse Logitech è SCONTATO di -67€!

Se per te è difficile trovare un mouse comodo per via delle dimensioni spesso esagerate di questi ultimi, Logitech G G705 è la soluzione perfetta! Questo mouse wireless, proposto originariamente 119,00€, vede il suo prezzo crollare a soli 51,99€ grazie al folle ribasso Amazon in occasione della Gaming Week!

Tutte le caratteristiche del mouse Logitech

Come precedentemente accennato, la sua forma è pensata per adattarsi perfettamente alle mani di dimensioni piccole o medie, con un peso di soli 85 g che ne fa uno dei mouse da gaming più leggeri.

E non dimentichiamoci che offre una delle tecnologie migliori quando si parla di connettività senza fili: Logitech LIGHTSPEED, che elimina ogni possibile ritardo o lag. Ti permetterà, inoltre, di passare dalla modalità wireless a quella cablata con estrema facilità.

La durata della batteria è un altro punto di forza, con una capacità di 40 ore di gioco con una singola carica, mantenendo attiva anche l’illuminazione RGB. Quest’ultima è completamente personalizzabile, offrendoti la libertà di scegliere tra 16,8 milioni di colori e creare combinazioni luminose che rispecchiano il tuo stile unico e la tua configurazione gaming.

Il sensore di gioco di alta precisione del Logitech G G705 è progettato per rispondere con accuratezza e reattività, adattandosi a una vasta gamma di stili di gioco, dai giochi di tipo FPS agli MMO, garantendo sempre la massima precisione.

E con il software Logitech G HUB, hai il controllo totale sulla personalizzazione del tuo mouse, creando profili di gioco su misura, assegnando macro ai pulsanti e regolando le impostazioni di illuminazione per una configurazione che si adatta perfettamente alle tue esigenze.

Migliora il tuo setup da gaming con il mouse Logitech G G705 a soli 51,99€, al posto dei classici 119,00€!