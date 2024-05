Uno dei migliori MOUSE Logitech costa -70€ in meno con l'offerta a tempo!

Il Logitech G G502 X PLUS è un mouse che possiede una delle forme più amate dai videogiocatori, oltre a tutte le più recenti tecnologie del brand. Il suo prezzo originale di 179,00€, diventa un brutto ricordo grazie all’offerta a tempo limitato targata Amazon. In questo momento lo potrai infatti prendere a soli 109,00€.

Tutte le caratteristiche del mouse Logitech

Il Logitech G502 X PLUS rappresenta l’evoluzione del celebre mouse da gaming G502, con un restyling completo e l’aggiunta delle più recenti tecnologie per garantire prestazioni straordinarie e un comfort senza paragoni. Tra le sue componenti abbiamo gli switch LIGHTFORCE, ibridi ottico-meccanici, che assicurano una velocità e una precisione senza pari, mentre il sensore HERO 25K offre una precisione sub-micron per un tracking impeccabile, senza alcun tipo di accelerazione involontaria.

E con la tecnologia LIGHTSYNC RGB potrai illuminare il mouse con 8 LED RGB personalizzabili e sincronizzarli con i tuoi giochi e altri dispositivi Logitech G.

Inoltre, la rotella di scorrimento a doppia modalità consente di passare da uno scorrimento libero e veloce a una modalità riga per riga precisa, offrendo due controlli extra personalizzabili. La prima modalità è utile per navigare rapidamente tra pagine web, documenti e contenuti multimediali, mentre la seconda è ideale per tasks che richiedono un controllo accurato, come l’editing di testo o il lavoro con fogli di calcolo.



Grazie alla tecnologia LIGHTSPEED, avrai una risposta fino al 68% più veloce rispetto alla generazione precedente, senza ritardi o interruzioni. Inoltre, è compatibile con il sistema di ricarica wireless POWERPLAY, per mantenere il mouse sempre carico e pronto all’uso

Fai tuo il Logitech G G502 X PLUS al prezzo stracciato di 109,00€, grazie allo sconto Amazon di -70€.