Tastiera Glorious Gaming super kawaii (-25%)

Da tempo vorresti cambiare la tastiera del tuo setup gaming e vorresti qualcosa di super Kawaii ma che sia disponibile a un budget conveniente? Non cercare oltre, abbiamo trovato noi la soluzione giusta per te: stiamo parlando della tastiera Glorious Gaming nella colorazione bianca e in sconto del 25% grazie alla super promo lampo! Se la acquisti ora te la assicuri ad appena 97,49€ invece di ben 129,99€. Un’occasione da urlo!

Perfetta per il tuo setup Kawaii

Il suo peso significativo e il design super robusto della tastiera Glorious Gaming GMMK 2 Compact, insieme ai piedini in gomma, ti assicura una stabilità impeccabile sulla scrivania, anche durante le sessioni di gioco più intense.

Il layout compatto della GMMK 2 Compact, inoltre, è stato progettato per ottimizzare lo spazio senza sacrificare la funzionalità. A differenza delle tastiere più piccole che rinunciano a tasti essenziali, questa tastiera mantiene i tasti freccia e di navigazione dedicati, condensando le caratteristiche delle tastiere TKL in una forma più ridotta. Cosa significa? Che ti permette di risparmiare spazio prezioso sulla scrivania, mantenendo comunque tutte le funzionalità necessarie!

Gli ABS Doubleshot Keycaps, con il loro font trasparente e delicatissima retroilluminazione, ti garantiscono di poter personalizzare al meglio l’aspetto della tastiera in modo che soddisfi i tuo gusti. Le lettere illuminate e le bellissime luci laterali aggiungono un tocco di stile unico e perfetto per un setup kawaii!

Non da meno, il layout della tastiera è QWERTY americano, offrendoti un’interfaccia familiare e comoda per l’utente. Cosa aspetti? Acquistala ora che è in sconto del 25% e non te ne pentirai!