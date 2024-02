Tastiera Corsair retroilluminata: INSOSTITUIBILE per i gamer (49€)

La tastiera gaming Corsair K55 RGB PRO è una delle più indicate per i gamer che trascorrono ore ed ore di fronte al PC. Apparecchio estremamente comodo nel suo utilizzo, che sa farsi apprezzare non solo per l’indiscutibile qualità costruttiva ma anche per la bellissima retroilluminazione personalizzabile: un vero spettacolo per gli occhi durante le ore notturne.

Cogli al volo quest’opportunità, prima che la promozione termini: completa il tuo acquisto su Amazon e, grazie ad uno sconto a sorpresa del 17%, la tastiera Corsair sarà tua ad un prezzo di soli 49 euro invece di 59 euro.

Torna in sconto la tastiera Corsair K55 RGB PRO

Questa imperdibile tastiera vanta la presenza della retroilluminazione RGB dinamica: sono disponibili 6 effetti differenziati e particolarissimi, con possibilità di assegnare un colore a ciascuna zona in maniera personalizzata.

Al tuo servizio troverai 6 tasti macro, grazie ai quali ricorrere istantaneamente a specifiche funzioni, scorciatoie ed altre operazioni che potrai configurare con estrema semplicità mediante il software CORSAIR iCUE. La tastiera da gaming Corsair è realizzata per combattere le infiltrazioni di polvere e liquidi, con protezione certificata IP42. Nessuna stanchezza e massima comodità in fase di utilizzo, grazie al morbido poggiapolsi in gomma.

Fai in fretta, prima che le scorte a disposizione finiscano, e metti nel carrello la tua nuova tastiera gaming Corsair ‎K55 RGB PRO: risparmierai 10 euro ed arriverà velocemente a casa con consegna gratis.

