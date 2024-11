Tanita RD-545 HR in offerta al minimo storico: la bilancia intelligente per analisi corporea

Se sei alla ricerca di una bilancia avanzata per monitorare con precisione la tua composizione corporea, l’offerta Amazon per il Black Friday sulla Tanita RD-545 HR è imperdibile. Disponibile a 399,99€, con uno sconto del 20%, questa bilancia si distingue per le sue prestazioni professionali e tecnologie all’avanguardia. E’ il prezzo più basso mai registrato su Amazon: un ottimo motivo per non farsi assolutamente scappare questa occasione.

La Tanita RD-545 HR utilizza la tecnologia BIA a doppia reattanza, la stessa impiegata in ambito medico, per garantire una misurazione precisa con una sensibilità di soli 50 grammi. Non si limita a indicare il peso, ma fornisce più di 11 parametri corporei, tra cui età metabolica, massa muscolare e qualità muscolare, percentuale di grasso corporeo e viscerale, metabolismo basale e molto altro.

Uno dei suoi punti di forza è l’analisi segmentaria: braccia, gambe e tronco vengono analizzati singolarmente, permettendo di individuare eventuali squilibri corporei. Inoltre, la connessione Bluetooth consente di monitorare i progressi e impostare obiettivi attraverso l’app gratuita My Tanita, compatibile con dispositivi Android e iOS, oltre che con Google Health e Apple Health.

Perfetta per tutta la famiglia, questa bilancia supporta fino a quattro utenti, riconoscendoli automaticamente. Un’alleata ideale per chiunque voglia gestire in modo completo il proprio stato di salute e fitness.

Approfitta subito di questa promozione e porta a casa una tecnologia professionale a un prezzo scontato. L’offerta potrebbe esaurirsi rapidamente!