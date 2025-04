Il tagliacapelli da uomo professionale per curarsi a casa

Il tagliacapelli da uomo professionale di Remington è un dispositivo di alta qualità progettato per offrire precisione e versatilità nel taglio dei capelli e della barba. Equipaggiato con lame in ceramica autoaffilanti, assicura un taglio netto e duraturo senza la necessità di manutenzione frequente. L’accessorio perfetto se preferisci prenderti cura dei tuoi capelli comodamente a casa, quando hai tempo, senza spendere.

Infatti, questo dispostivio è ora in sconto a soli 39,99 euro, un costo ridotto, che si ammortizza in pochissimo tempo, se paragonato ai tagli in salone.

Il tagliacapelli da uomo in promozione

La presenza di 10 pettini regolabili permette di scegliere tra diverse lunghezze di taglio, da 3 a 40 mm, mentre una leva aggiuntiva consente di regolare ulteriormente la lunghezza da 0,8 a 2 mm per una personalizzazione ottimale.

Il funzionamento è sia a rete che a batteria, con una batteria al litio che garantisce un’autonomia di 50 minuti e una ricarica completa in 90 minuti, offrendo flessibilità d’uso in qualsiasi situazione. Un indicatore LED segnala lo stato della batteria, permettendo di monitorarne il livello in modo semplice e immediato.

Il kit include una custodia pro in alluminio per il trasporto e la conservazione del dispositivo e degli accessori, tra cui una mantella per raccogliere i capelli tagliati e mantenere pulita l’area di lavoro. Il design ergonomico e la rifinitura elegante rendono il tagliacapelli Remington un prodotto sia funzionale che esteticamente gradevole, adatto sia per uso domestico che professionale.