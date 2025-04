Capelli lisci e morbidi con la piastra ghd professionale in sconto

Se anche tu ami la piega sempre perfettamente liscia, senza crespo, ma vuoi preservare la salute e la bellezza della tua chioma, allora devi scegliere prodotti professionali in grado di curare il capello mentre lo acconciano. Tra questi, la piastra ghd professionale, progettata per ottenere capelli lisci, morbidi e luminosi senza danneggiare i capelli con il calore estremo.

Brand famosissimo per i dispositivi di qualità insuperabile, si colloca in una fascia medio alta del mercato. Ma non preoccuparti, questa piastra per capelli è in sconto a 132,80 euro, invece di 209 euro.

La piastra ghd in sconto

Questa piastra utilizza la tecnologia Single-zoneTM, che mantiene una temperatura ottimale di 185°C su entrambe le lamelle, garantendo risultati duraturi e senza compromettere la salute dei capelli. Le lamelle basculanti e lisce, con un rivestimento ultra-gloss, contribuiscono a un finish luminoso e morbido.

Il design arrotondato della piastra consente di creare facilmente onde morbide, ricci definiti e look lisci perfetti, rendendola adatta a tutti i tipi di capelli. La piastra è dotata di un voltaggio universale, che la rende utilizzabile in qualsiasi parte del mondo, e di una funzione sleep mode che spegne automaticamente lo strumento dopo 30 minuti di non utilizzo per una maggiore sicurezza.

La ghd Original Styler è progettata per funzionare rapidamente, raggiungendo la temperatura ottimale in soli 30 secondi, permettendo di realizzare lo styling desiderato in pochi minuti. Questa piastra è ideale per chi cerca un look professionale senza dover ricorrere a temperature estreme che potrebbero danneggiare i capelli.