Phon Rowenta x KARL LAGERFELD: il miglior acquisto su Amazon

Il phon Rowenta x KARL LAGERFELD è un asciugacapelli progettato per offrire un’asciugatura rapida ed efficiente, grazie alla tecnologia Effiwatt che garantisce un risparmio energetico. Un formato pratico, da viaggio, compatto, leggero, che ti seguirà ovunque, assicurandoti capelli perfetti e sempre curati. Nato della collaborazione del noto stilista, ex direttore creativo di Chanel, ormai scomparso, e del famoso brand di piccoli elettrodomestici, vi assicura funzionalità avanzate e risparmio.

Perchè te lo consigliamo? Per la sua alta qualità e il prezzo imbattibile: invece di 29,99 euro, lo puoi avere a 16,99 euro, su Amazon.

Questo dispositivo è dotato di un design compatto e ultraleggero, ideale per il trasporto, grazie al formato pieghevole che lo rende facile da riporre e portare in viaggio. Inoltre, è dotato di doppio voltaggio, permettendo di utilizzarlo in diversi paesi senza problemi.

Phon Rowenta x KARL LAGERFELD

Questo praticissimo phon Rowenta x KARL LAGERFELD dispone di due impostazioni di velocità e temperatura, offrendo un controllo preciso sull’asciugatura e lo styling dei capelli. Il rivestimento Keratin & Glow riduce l’elettricità statica, lasciando i capelli lisci e lucenti.

Equipaggiato di un concentratore, incluso nella confezione, per un flusso d’aria concentrato, che aiuta a ottenere risultati di styling perfetti. Il getto d’aria fredda fissa l’acconciatura al termine dell’asciugatura, garantendo un look duraturo.

Il design nero è elegante e moderno, con un tocco di stile che si adatta bene a qualsiasi ambiente. Questo asciugacapelli è una scelta ideale per chi cerca un dispositivo facile da usare e trasportare, con prestazioni efficienti e un consumo energetico ridotto.

Approfitta del prezzo speciale a 16,99 euro, a tempo limitato, solo su Amazon.