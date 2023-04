Tablet OPPO Pad Air: sconto INASPETTATO del 27% su Amazon

Sognavi da tempi di cambiare il tuo vecchio e ormai obsoleto tablet? Ecco la tua occasione: OPPO Pad Air oggi ha un prezzo veramente imbattibile! Grazie al 27% di sconto offerto da Amazon, puoi averlo al prezzo fantastico di soli 219€. Non puoi perdere quest’opportunità!

L’OPPO Pad Air è il tablet perfetto per chi cerca un dispositivo versatile, potente e dalla qualità eccellente. Le sue principali specifiche tecniche lo rendono ideale sia per un uso quotidiano che per un utilizzo più professionale. Una delle sue peculiarità è proprio il display: un magnifico schermo da 11 pollici con risoluzione di 2560 x 1600 pixel, offrendo immagini nitide e colori brillanti, ideali per guardare film, navigare sul web o lavorare sui tuoi progetti.

Ma ovviamente le sue caratteristiche top di gamma non finiscono qui: ora ti elencheremo le principali per farti capire quanto vale effettivamente questo prodotto!

Processore e RAM: il dispositivo è dotato di un potente processore octa-core e 6 GB di RAM, garantendo prestazioni elevate e multitasking fluido.

il dispositivo è dotato di un potente processore octa-core e 6 GB di RAM, garantendo prestazioni elevate e multitasking fluido. Memoria interna: con 128 GB di spazio di archiviazione, avrai tutto lo spazio necessario per salvare documenti, foto, video e app.

con 128 GB di spazio di archiviazione, avrai tutto lo spazio necessario per salvare documenti, foto, video e app. Fotocamera : la fotocamera posteriore da 13 MP e la fotocamera frontale da 8 MP ti permettono di scattare foto di alta qualità e videochiamare con amici e colleghi.

: la fotocamera posteriore da 13 MP e la fotocamera frontale da 8 MP ti permettono di scattare foto di alta qualità e videochiamare con amici e colleghi. Batteria : l’OPPO Pad Air Display è dotato di una batteria da 7000 mAh che garantisce un’autonomia di lunga durata, permettendoti di utilizzare il tablet per diverse ore senza la necessità di ricaricarlo.

: l’OPPO Pad Air Display è dotato di una batteria da 7000 mAh che garantisce un’autonomia di lunga durata, permettendoti di utilizzare il tablet per diverse ore senza la necessità di ricaricarlo. Sistema operativo: il tablet utilizza il sistema operativo Android, offrendo un’esperienza d’uso intuitiva e accesso a un’ampia varietà di app disponibili sul Google Play Store.

Come fare ad avere tutto questo a soli 219€? Niente di più semplice: aggiungi il prodotto al carrello Amazon per ritrovare automaticamente scontato del 27% OPPO Pad Air.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.