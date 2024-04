Tablet economico in offerta: Android 13 a meno di 60€ per pochissimo tempo

Il Doogee U9 è un’opzione interessante nel segmento dei tablet economici: combina specifiche tecniche interessanti con un prezzo estremamente accessibile. Oggi, per pochissimo tempo, può essere tuo ad appena 59,99€, grazie ad un’offerta limitata di Amazon. Ti suggeriamo di fare davvero in fretta.

Nonostante il suo prezzo aggressivo, questo tablet eccelle nella maggior parte delle attività quotidiane e si posiziona come un’ottima soluzione anche per studenti e ragazzi molto giovani (ma non solo). La RAM di base di 3GB può attingere occasionalmente dalla ROM, andando in questo modo a creare una RAM virtuale di 7GB, utile quando si riproducono le applicazioni più complesse ed esigenti. Bene anche lo storage 64GB, che però possono essere portati ad 1TB grazie al supporto alle schede SD.

Il display da 10,1 pollici con risoluzione 1280×800 e il rapporto dello schermo 16:10 sono standard per questa fascia di prezzo, offrendo una visione adeguata per lo streaming video, la lettura e la navigazione web. La certificazione TÜV Rheinland per la protezione degli occhi e il supporto a Widevine L1 sono plus che migliorano l’esperienza utente, specialmente per chi passa molto tempo davanti allo schermo.

La batteria da 5060 mAh garantisce un’ottima durata, supportando l’utilizzo per tutto il giorno senza necessità di ricariche frequenti, mentre le opzioni di connettività come WiFi 6 e Bluetooth 5.0 assicurano velocità e stabilità nella connessione internet e nella trasmissione dati.

Il Doogee U9 è un tablet versatile e conveniente, adatto a chi cerca un dispositivo per l’intrattenimento e la navigazione. Non farti assolutamente scappare questa offerta e acquistalo a meno di 60€!