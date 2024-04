Tablet Android a 79€: è possibile con QUEST'OFFERTA di Amazon (tastiera cover inclusa)

Acquistare un tablet Android economico, ma senza rinunciare a buone prestazioni generali, è possibile grazie a questa nuova offerta Amazon che consente l’acquisto del Blackview Tab 30 al prezzo scontato di 79 euro invece di 399,99 euro. Per ottenere il prezzo indicato è necessario spuntare la casella Applica coupon che garantisce uno sconto extra sul prezzo visualizzato. Si tratta del nuovo minimo storico per il tablet Blackview. Da notare che nel prezzo è inclusa la tastiera cover. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Blackview Tab 30: è il tablet Android economico da comprare oggi

Il Blackview Tab 30 è dotato di un’ottima scheda tecnica in rapporto al prezzo. Si tratta di un modello con display HD da 10 pollici, adatto a diversi contesti di utilizzo. A gestire il funzionamento del tablet c’è una CPU Allwinner A133P Quad-Core che include 2 GB di RAM oltre a 4 GB di memoria RAM virtuale per un totale di 6 GB.

Lo spazio di storage, invece, è di 64 GB ma può essere incrementato fino a 1 TB tramite microSD. Da notare anche una batteria da 5.000 mAh oltre a un jack per le cuffie. Il sistema operativo è Android 13. C’è il supporto al Wi-Fi 6 per connessioni veloci. Da notare anche il supporto Widevine L1 che garantisce la possibilità di guardare i contenuti in streaming in alta risoluzione. Tra le specifiche troviamo una fotocamera posteriore da 8 Megapixel e una anteriore da 5 Megapixel.

Con la nuova offerta Amazon disponibile oggi è possibile acquistare il tablet Android di Blackview al prezzo scontato di 79 euro, nuovo minimo storico per il modello proposto, che viene spedito direttamente da Amazon. Nel prezzo è inclusa la tastiera cover. Per accedere subito all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.