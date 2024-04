Tablet Android 13 a soli 104,99€?! Sì, con questa SUPER offerta di Amazon

Il tablet Teclast M50 è in offerta su Amazon con uno sconto di 25€ che porta il prezzo da 129,99€ a soli 104,99€. Per riscattare questo prezzo promozionale ti basterà spuntare la casella che si trova sotto al prezzo del prodotto, nulla di più semplice.

Questo eccellente tablet, proposto per breve tempo ad un prezzo iper-competitivo, è equipaggiato con il processore Unisoc T606 Octa-Core, una soluzione che raggiunge 2.0GHz, offrendo un’esperienza fluida e veloce. Fin dal primo avvio troverai Android 13 pre-installato, per accedere da subito al meglio delle app e delle feature del sistema operativo di Google.

L’ampia capacità di memoria, con 12 GB di RAM (6 GB LPDDR4 + 6 GB di memoria espandibile) e 128 GB di storage, espandibile fino a 2 TB tramite micro SD, è un altro punto di forza del tablet, permettendo un multitasking senza interruzioni e l’archiviazione di grandi quantità di dati, giochi, e contenuti multimediali.

Il design è altrettanto impressionante, con un corpo in metallo sottile e leggero, rendendo il tablet comodo da trasportare ovunque. Lo schermo da 10,1 pollici con risoluzione 1280×800 IPS HD, abbinato alla tecnologia di ottimizzazione del colore T-Colour 2.0, assicura immagini vivaci e dettagli ricchi, migliorando al contempo la visualizzazione confortevole riducendo le emissioni di luce blu.

Per quanto riguarda la connettività, il TECLAST M50 eccelle con il supporto Dual 4G LTE e WiFi dual-band 2,4/5,0 GHz, oltre al Bluetooth 5.0, Beidou e GPS, offrendo una vasta gamma di opzioni per restare connessi. La batteria da 6000 mAh garantisce una lunga durata, con fino a 9 ore di visione di film in streaming, rendendolo ideale per l’uso durante gli spostamenti.

Il TECLAST M50 offre un’incredibile combinazione di prestazioni, design e versatilità: non farti scappare questa offerta e acquistalo subito ad un prezzo ridicolmente basso!