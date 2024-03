Tablet da 11 pollici con Android 13 e 256GB di memoria a 220€ in MENO

Se vuoi acquistare un tablet che non costi troppo e abbia delle prestazioni eccellenti dai un’occhiata a questa super offerta che ho scovato su Amazon. In questo momento puoi mettere nel tuo carrello il tablet Oscal Pad18 a soli 179,99 euro, invece che 399,99 euro. Per averlo a questo prezzo applica il coupon in pagina e inserisci il codice MDG98KEH al momento del pagamento.

Così facendo puoi beneficiare di un ribasso del 50% più di un ulteriore sconto di 20 euro, per un risparmio totale di ben 220 euro. Davvero un’occasione da non perdere. E se preferisci hai la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Tablet da 11 pollici a prezzo sgretolato

Nonostante il costo sia decisamente basso questo tablet presenta delle ottime caratteristiche per delle prestazioni eccellenti. Monta un processore Octa-core con a supporto 8 GB di RAM (espandibile a 16 GB) e il sistema operativo Android 13. Inoltre è dotato di ben 256 GB di memoria interna che potrai aumentare con una microSD.

Ha un display generoso da 11 pollici con pannello IPS e una risoluzione a 1920 x 1200 P. Inoltre pesa solo 515 g e ha uno spessore di appena 7,4 mm. Gode di una fotocamera posteriore da 13 MP e di una frontale sempre di 13 MP. Possiede una super batteria da 8800 mAh che dura tantissimo e si ricarica completamente in appena 2,5 ore.

Insomma a un prezzo del genere non puoi proprio trovare di meglio. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo tablet Oscal Pad18 a soli 179,99 euro, invece che 399,99 euro. Per averlo a questo prezzo applica il coupon in pagina e inserisci il codice MDG98KEH al momento del pagamento. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.