Surfshark VPN, REGALO di Natale: -82% +4 Mesi GRATIS per te

Ottieni il massimo in sicurezza e privacy con Surfshark VPN. Grazie alla sua nuova offerta, ottieni un regalo di Natale con i fiocchi. Abbonati all’82% di sconto e ricevi fino a 4 mesi gratis. E con la garanzia “Soddisfatti o Rimborsati” puoi ricevere un rimborso totale entro 30 giorni dall’acquisto. Cosa stai aspettando? Scegli la migliore soluzione per sicurezza, privacy, anonimato e ottimizzazione.

Addirittura, se la attivi oggi stesso sui tuoi dispositivi, ottieni una protezione incredibile e senza limiti. Infatti, la installi su un numero di dispositivi illimitati. Puoi condividerla anche con la tua famiglia e con i tuoi amici. La VPN ti assegna un nuovo Indirizzo IP in modo che la tua posizione diventi invisibile. Il sistema di Alert ti avvisa se il tuo indirizzo email, la tua carta di credito o il tuo documento di identità sono stati violati. Ma non è tutto.

Con Surfshark VPN puoi crearti una nuova identità e una nuova email per le registrazioni online grazie alla funzione Alternative ID. Inoltre, il potentissimo antivirus incluso scansiona i programmi ogni volta che li scarichi, installi o utilizzi. Approfitta anche di Search, il motore di ricerca proprietario che fornisce risultati di navigazione organici senza annunci né tracker. Tutto questo a un prezzo sorprendente. Scopri i 3 piani di abbonamento.

Surfshark VPN: scegli fra 3 piani di abbonamento

Scegli Surfshark VPN per la tua sicurezza, privacy e ottimizzazione. Grazie a questa soluzione i tuoi dispositivi sono protetti, anonimi e completamente rinnovati in velocità e prestazioni. Infatti, la VPN non solo fornisce una navigazione sicura e anonima, ma ottimizza anche la tua connessione dati con una larghezza di banda illimitata fornita dai suoi server. Scopri i 3 piani di abbonamento e attiva quello più adatto alle tue esigenze:

Starter : la soluzione base con inclusa la pluripremiata VPN per navigare in modo sicuro online;

: la soluzione base con inclusa la pluripremiata VPN per navigare in modo sicuro online; One : la soluzione perfetta con VPN, Antivirus, Alert e Search;

: la soluzione perfetta con VPN, Antivirus, Alert e Search; One+: la soluzione completa con VPN, Antivirus, Alert, Search e Icogni.

Precisiamo che Incogni è un servizio incluso con il piano One+. La sua funzione è quella di rivendicare i tuoi dati personali online facendoli cancellare dai data broker che li detengono vendendoli o sfruttandoli per diversi scopi. In questo modo riduci sensibilmente chiamate e mail spam indirizzate a te e ti riappropri della tua privacy online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.