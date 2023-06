Surfshark VPN: l'offerta che mette in ombra la VPN di Google

Nel vasto e complesso mondo della navigazione online, la protezione della tua privacy è diventata una priorità assoluta. Con sempre più minacce alla sicurezza e tentativi di intrusione nella tua vita digitale, affidarsi a una VPN affidabile è un passo fondamentale. E c’è un’offerta che sta mettendo in ombra perfino la tanto chiacchierata VPN di Google: Surfshark.

Surfshark, leader nel settore delle VPN, ha lanciato una promozione a tempo limitato che ti permette di risparmiare oltre l’80% sull’abbonamento biennale e ottenere due mesi gratuiti. Un’affare che non puoi assolutamente lasciarti scappare se desideri preservare la tua privacy online in modo completo e conveniente.

I vantaggi di Surfshark rispetto a Google

La VPN di Google potrebbe sembrare un’opzione interessante, ma presenta alcune limitazioni significative. Ad esempio è esclusiva per dispositivi Android e iOS e non ti dà la possibilità di scegliere una localizzazione a piacere. Al contrario, Surfshark offre più di 3200 server a 10 GBit in 100 Paesi e una soluzione completa e sicura, che ti mette al comando della tua privacy digitale.

Surfshark ha realizzato uno dei servizi VPN più affidabili al mondo. Grazie ai suoi protocolli all’avanguardia e alla crittografia AES 256 GCM, puoi dormire sonni tranquilli sapendo che i tuoi dati sensibili sono al sicuro. Ma la protezione totale e completa non è l’unico vantaggio offerto da Surfshark.

Sottoscrivendo un abbonamento a Surfshark potrai sfruttare funzionalità esclusive, come “Kill Switch” che protegge i tuoi dati anche in caso di perdita di connessione, e “CleanWeb”, che ti mantiene al sicuro da annunci invasivi, tracker, malware e tentativi di phishing. Desideri un ulteriore livello di anonimato? “MultiHop” ti consente di connetterti contemporaneamente a due server diversi.

Ma quanto costa tutto questo ventaglio di vantaggi? Grazie alla promozione speciale di Surfshark, il prezzo di un abbonamento biennale è scontato dell’82% a soli 2,30 euro al mese, con due mesi gratuiti inclusi: un prezzo davvero competitivo, soprattutto considerando tutte le funzionalità avanzate e l’alto livello di protezione offerto da Surfshark.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.