Surfshark VPN festeggia il ritorno della miglior offerta di sempre

Il servizio VPN di Surfshark si caratterizza per una velocità di connessione fuori dal comune, a cui abbina una stabilità di primo ordine. Merito anche dei server a 10 Gigabit in 100 Paesi disponibili per gli utenti, consapevoli di avere tra le mani una VPN diversa dalle altre. In queste ore il piano biennale è scontato dell’82%, in più c’è l’omaggio di due mesi extra: è la migliore offerta di sempre proposta da Surfshark per la sua rete virtuale privata, soli 2,30 euro al mese per 24 mesi (IVA esclusa).

Surfshark VPN: 24 mesi in sconto dell’82% e altri 2 sono gratis

Inizia a navigare in privato e al sicuro con Surfshark VPN, una delle migliori VPN in assoluto sul mercato oggi disponibili. Fallo su un numero di dispositivi illimitato, opzione più unica che rara nell’affollato panorama delle VPN. Scegli la sicurezza dell’autenticazione a due fattori, funzionalità non scontata in questo settore ma che Surfshark offre ai suoi clienti per una questione di serietà. Sfrutta l’ad-blocker integrato e lo strumento di blocco per i pop-up dei cookie, così da ottenere un’esperienza di navigazione appagante. E in caso di dubbi, domande o problemi, puoi contare su un’assistenza disponibile 24 ore su 24, sette giorni su sette.

I primi 26 mesi paghi solo 59,76 euro, poi dal terzo anno in avanti l’addebito annuale sarà di 55,87 euro (IVA esclusa). Hai inoltre la garanzia Soddisfatto o rimborsato, da esercitare al termine dei 30 giorni dall’acquisto.

Corri ad attivare la VPN di Surfshark sfruttando la migliore offerta di sempre e guarda i tuoi contenuti preferiti ovunque ti trovi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.